Die Lauda-Air-Tragödie | planestream.de

„Den Stimmrekorder anzuhören, war einer der schwersten Momente meine Lebens“, sagt Niki Lauda. 1991 stürzt eine Boeing 767 seiner Airline in Thailand ab. 223 Menschen sterben.

Die Ermittlungen der Unfallursache sind schwierig. Die Maschine war in einer bergige Waldgegend gestürzt. Zudem haben Bewohner aus der Umgebung Trümmerteile geplündert. Zunächst vermuten die Experten einen Anschlag. Doch im Verlaufe der Untersuchung stellt sich heraus, dass ein scheinbar unfehlbares technisches System versagt hat und den Piloten keine realistische Chance gelassen hat, die Katastrophe abzuwenden.



In einem Kommentar, der im österreichischen Magazin "Austrian Wings" erschienen ist, wird diese Mayday-Folge scharf kritisiert. Sie verkläre die Rolle von Niki Lauda und stelle ihn als treibende Kraft bei der Aufklärung dar. Außerdem seien Mängel bei der Fluggesellschaft nicht ausreichend dargestellt worden. Wir halten die Folge trotzdem für sehenswert und zeigen sie, weil auch die Rechtsprechung Lauda Air keine Schuld am Unglück nachweisen konnte. Den Kommentar der Kollegen von Austrian Wings haben wir hierunter verlinkt.