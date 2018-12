PilotsEYE.tv: Frankfurt - Los Angeles in der B747-400 | planestream.de

38 Jahre lang flog Norbert Wölfle für die Lufthansa: auf 727 und 707, 737 und zuletzt als Flottenchef und Chef der interkontinental Flotte auf der Boeing 747. Sein letzter Flug führt Ihn zu seiner Lieblingsdestination Los Angeles. Eine PilotsEYE.tv-Doku.

Bedingt durch besondere Starkwinde, geht es heute auf einer sehr südlichen Luftstraße, die normalerweise nur für den Heimatflug genutzt wird, in die USA. Trotz einer einstündigen Verspätung beim Abflug, kann die Crew mit sehr unüblichen 107 Knoten Rückenwind die Rückstand aufholen und kommt sogar früher an, als geplant. Die Ankunft in LAX will gut vorbereitet sein, den auf dem riesigen Flughafen ist die Orientierung nicht ganz einfach. Denn "auf manchen Flughäfen ist das Rollen schwieriger, als das Anfliegen", schmunzelt CPT Wölfle.