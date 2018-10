Airbus A310 MRTT – Die fliegende Tankstelle

"Exercise Cobra Warrior" nennt sich der Einsatz über der Nordsee. Östlich der englischen Küste sollen im Flug Eurofighter betankt werden.

Früh morgens startet am Militärflughafen in Köln Wahn eine deutsche Crew unter dem Kommando von Christian Körnig mit dem Airbus A310 MRTT in Richtung Ärmelkanal. Ihre Mission: eine Betankung von Kampfjets in der Luft. Ein Vorgang, der in Jordanien bereits zur Tagesordnung gehört, sorgt auch über der Nordsee für Überraschungen. Als ein anderer Tanker ausfällt muss die Crew der A310 flexibel sein und auch dessen Job übernehmen. Ein Film von Sascha Dünnebacke.