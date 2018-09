Dubai Airport (1)

Dubai International Airport ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Flughäfen der Welt. Alle 92 Sekunden landet oder startet ein Flieger auf den zwei Runways. Auf der Homebase von Emirates und flydubai ist Nachts ist sogar noch mehr Betrieb, als tagsüber.

Für 90 Millionen Passagiere ist der Flughafen Dubai ausgelegt, doch schon 2017 nutzten 88 Millionen Passagiere den Airport. Und Dubai International Airport rechnet mit noch mehr Flugzeugen, mehr Passagieren und noch mehr Baustellen. Für die mehr als 60.000 Mitarbeiter aus aller Welt gibt es am drittgrößten Verkehrsflughafen der Welt viel zu tun. Die Serie "Ultimate Airports: Dubai" folgt Mitarbeitern, die am Flughafen beschäftigt sind und die Anlage in Betrieb halten, darunter Fluglotsen, Zollbeamte, Bodenpersonal und Servicepersonal.