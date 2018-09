PilotsEYE.tv: Seattle - Frankfurt in der Boeing 777-200F

Die Piloten von Lufthansa Cargo holen sich eine fabrikneuen Boeing 777F (Frachter) direkt vom Werk in Seattle ab und überstellen die Maschine nach Frankfurt - natürlich nicht ohne den leeren Flieger mal richtig auszufliegen.

Die Triple-Seven ist das derzeit größte zweistrahlige Verkehrsflugzeug der Welt. Die B777 gilt als sparsames und dennoch kräftiges Arbeitspferd. "Mit einem Triebwerk der 777 könnte man zwei 747 fliegen", scherzt der technische Chefpilot der Lufthansa, Manfred Schridde über die ungeheure Leistung der General Electric-Turbofans. Die Überführungspiloten reizen das natürlich aus und machen einen "Raketenstart" mit dem 320 Millionen US-Dollar teuren Frachter: von 0 auf 39.000 Fuß Höhe in 13 Minuten - und das bei nur 80% Schub. PilotsEYE.tv begleitet die Entstehung der D-ALFE von der Herstellung bis zum Erstflug aus den Boeing-Werften in Seattle in die neue, deut­sche Heimat nach Frankfurt.