Homebase Sylt

Im Sommer herrscht Hochbetrieb am GWT, Deutschlands nördlichstem Flughafen in Westerland auf Sylt. Obwohl mit dem Ende der Air Berlin der wichtigste Carrier vom Markt verschwunden ist, hat das kleine, multifunktional arbeitende Team am Inselairport gut zu tun.

planestream-Reporter Sascha Dünnebacke begleitet das Bodenpersonal bei der Abfertigung von Verkehrsmaschinen. Piloten und Kabinenpersonal von Lufthansa, Swiss und Skywork Airlines zeigen uns ihre Abläufe beim Turnaround auf der Nordsee-Insel. Und wir erleben einen Fallschirmsprung, der in unmittelbarer Nähe zum Vorfeld endet.