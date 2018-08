Qantas 32: Titanic der Lüfte

Ein Qantas-Flug von Singapur nach Sydney hätte 2010 zu einem der schwersten Unglücke der zivilen Luftfahrt werden können. Nur dank des Könnens der Piloten im Cockpit der A380 entkamen die 469 Menschen an Bord einer tödlichen Katastrophe.

Am 4. November 2010 kommt es bei einem Airbus A380 der australischen Fluggesellschaft Qantas, kurz nach einem planmäßigen Zwischenstopp in Singapur, zu einem sogenannten uneingedämmten Triebwerksversagen. Vier Minuten nach dem Abheben sind zwei Knalle zu hören. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Maschine im Steigflug in einer Höhe von rund 2100 Metern über der indonesischen Insel Batam. Die Crew muss erst versuchen, den Megaliner zu landen. Sollte das gelingen, lauert die größte Gefahr am Boden.