Was geschah mit MH370?

Mit 239 Menschen an Bord verschwand die Boeing 777 des Malaysia-Airlines-Flug 370 am 8.März 2014 ohne jede Spur. Als knapp 40 Minuten nach dem Start der letzte Funkspruch abgegeben wurde löste sich die Maschine scheinbar in Luft auf. Bis heute ist unklar was damals passiert ist...

Das Verschwinden der MH370 gilt als eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Das Hauptwrack wurde bisher nicht lokalisiert, ein Großraumjet, der zum Unglückszeitpunkt Passagiere beförderte, galt nie zuvor so lange als spurlos verschwunden. Erst 508 Tage nach dem Verschwinden wurde ein erstes Trümmerteil zufällig gefunden. Doch was führte zu dem Unglück? Wo ist das Flugzeug abgeblieben?