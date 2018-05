PilotsEYE.tv: Düsseldorf - Kapstadt im A330

Captain Joe Moser steuert am 10.12.2006 den LTU Flug 674 von Deutschland nach Südafrika. Mit dabei: Thomas Aigner und das Team von PilotsEYE.tv. Als planestream-Abonnent siehst du in jedem Monat eine neue Episode der Cockpit-Mitflüge von PilotsEYE.tv.

Die Route des Fluges: Düsseldorf(DE) - Frankfurt - Zürich (CH) - Mailand (IT) - Genua - Elba -Lampedusa - Tripoli (LY) - D’Jamena (TD) - Brazzaville (CG) - Kinshasa (CD) - Windhuk (NA) -Kapstadt (ZA).



Mit 238t Abfluggewicht zählt der A330 zu den „Heavy Birds“ im Langstreckenverkehr, was unsere Crew manchmal vor schwierige Aufgaben stellt. Es ist nicht immer einfach die strengen Auflagen der Flugsicherung im dichten Luftraum Europas zu erfüllen. Kapitän Moser zeigt sich gelassen und vertraut auf sein Fluggerät. Die Passagieransage wird dabei trotzdem nicht vergessen und führt mit interessanten Fakten nach Südafrika: „Ladies and Gentlemen, this is your captain speaking…“



Nach seiner Zeit bei der LTU ist Joe Moser übrigens zur AeroLogic gewechselt.